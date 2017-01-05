Волгоград, 5 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. В Волгограде до конца текущей недели, по прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде снега и дождя. Снегопад в областном центре прошел и сегодняшней ночью. На расчистку улиц вышли свыше 70 единиц специализированной техники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 5 января, уже к утру дорожники вывезли более 1,6 тыс. тонн снега.

Volgograd.ru Расчистка дорог

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Работу по уборке от снега, наледи на городских дорогах коммунальщики продолжают и сейчас. Снегопад пока не прекращается. Расчищают коммунальные службы и дворовые и внутриквартальные проезды, а также пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта и вблизи объектов социальной сферы.

По данным регионального Гидрометцентра, температура в Волгограде ночью опустится до минусовых значений, на дорогах возможна гололедица. Местами выпадет снег. А днем столбик термометра будет подниматься до плюсовых температур. Самым теплым станет Рождество. Воздух 7 января прогреется до +5ºС.

Как заверили в мэрии города, коммунальные службы Волгограда к ухудшению погоды готовы — заготовлен достаточный запас противогололедной смеси. В случае необходимости число снегоуборочной техники на городских магистралях будет увеличено.