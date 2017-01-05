Москва, 5 января, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также план реализации стратегии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 января, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

ЧМ-2018

Стратегия соответствует правительственной гарантии относительно бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований между городами — организаторами матчей, а также учитывает требования Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA).

Стратегия определяет требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, а также основные положения единой системы управления перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018 по футболу.

Глава правительства также подписал постановление об утверждении формы входного билета на матч чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года, а также формы документа, который дает право на получение такого входного билета.