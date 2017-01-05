Волгоград, 5 января, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Волгоградский областной краеведческий музей полностью будет перенесен в помещения Царицынской пожарной каланчи. Работа по передаче должна быть завершена в кратчайшие сроки. Такую задачу накануне в ходе выездного совещания по развитию главных выставочных площадок области — областного краеведческого музея и музея ИЗО имени Ильи Машкова — поставил губернатор региона Андрей Бочаров. Как сообщили ИА REGNUM 5 января в пресс-службе областной администрации, конечная дата — 9 мая 2018 года.

Volgograd.ru Выставочный зал

Как заявил глава региона, областному краеведческому музею будут переданы все здание пожарной каланчи. «Музей мы переносим сюда полностью, это будет его базовое здание», — подчеркнул Андрей Бочаров, отметив, что исторический объект расположен максимально удобно для посещений горожанами и гостями Волгограда.

Кроме переезда, профильным ведомствам необходимо не только подготовить проект его реконструкции, но также и проработать вопрос наполняемости выставочных площадей.

Сегодня волгоградский областной краеведческий музей занимает два помещения: бывшей Царицынской земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. Оба здания являются памятниками истории и архитектуры конца XIX — начала XX веков регионального значения и требуют капитального ремонта. Фонды музея объединяют 166 тысяч предметов, в том числе уникальные коллекции.

В настоящее время завершается реконструкция выставочного зала музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова на улице Чуйкова. Работы завершены на 95%. До конца января объект будет сдан в эксплуатацию, а после капремонта он будет открыт в начале марта. Новая экспозиционная площадка даст возможность организовывать до 40 выставок в год, демонстрировать собственные фонды музея, а также реализовать совместные масштабные проекты с крупнейшими музеями и художниками России и других стран.

Справка: Волгоградский областной краеведческий музей был основан 2 ноября 1914 году, как Царицынский музей местного края Обществом содействия внешкольному образованию на базе городского школьного музея при 12-м училище им. Иванова и развивался в тесном взаимодействии с обществом краеведов. Музей выявляет, комплектует, исследует, хранит и экспонирует памятники истории развития природы и общества на территории края.