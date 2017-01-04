Рига, 4 января, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Ситуация в латвийской рыбной промышленности по-прежнему остается тяжелой, новые рынки осваиваются медленно, надежды на возможное открытие российского рынка для производителей рыбных консервов до сих пор не сбылись, сообщает газета Latvijas Avīze.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

Как сообщает издание, в конце 2016 года Россельхознадзору был направлен запрос о возможности возобновления поставок латвийской рыбной продукции в Россию, но ответ до сих пор не получен. Также переписка продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии с российской службой ветеринарного и фитосанитарного надзора «Россельхознадзором» об отмене запрета на импорт в Россию рыбы и рыбопродукции пока не принесла результатов.

Руководитель рыбоперерабатывающего предприятия «Brīvais Vilnis» Арнольд Бабрис считает, что в настоящее время ситуация в отрасли совершенно непредсказуема, а именно, российский рынок могут открыть одному производителю, всем или никому. «Надежда есть, но никто ничего не может гарантировать», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Бабрис.

Руководитель предприятия «Brīvais Vilnis» также напомнил, что вместе с российским рынком закрылись также рынки Белоруссии и Казахстана, поскольку все три страны входят в единый Таможенный союз. А работа над освоением новых рынков, и расширением имеющихся, сложный и долгосрочный процесс, добавил Бабрис.

Также Арнольд Бабрис заявил: «В настоящее время ситуация в рыбной промышленности драматичная, так как объемы производства продукции у большинства латвийских предприятий катастрофически упали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Россельхознадзор» с 4 июня 2015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами. Ветслужба Германии также выявила четырехкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

Введенный Россельхознадзором запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции. Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, комментируя решение России ввести запрет на ввоз в страну латвийских консервов, 10 июня 2015 года в интервью передаче «900 секунд» заявил, что размеры убытков могут составить от 100 до 200 млн евро.