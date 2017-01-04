Таллин, 4 января, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Природоохранные объединения Эстонии, оппозиционная Партия зеленых, а также Фонд природы, ученые Тартуского университета и Эстонского университета естественных наук призывают общественность обратить внимание на угрозу лесным богатствам страны со стороны государства. Об этом сегодня, 4 января, сообщает эстонский телеканала ETV+, отметив, что, по мнению защитников природы, государство в поисках дополнительных доходов в казну идет на подтасовку документации и регламентов по массовой вырубки деревьев. Эксперты и экологи выступили против новых правил регуляции вырубки леса, утверждённых министерством по охране окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Так, в министерстве снизили возраст (с 80 до 60 лет) и длину елей, подлежащих вырубке, а также расширили площади лесозаготовок. Сейчас лес вырубают, исходя из будущего прироста, причем, по словам защитников природы, прогнозы этого прироста намеренно завышены. По словам представителя Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, данное решение приводит к вырубке лесных ресурсов за счет будущего прироста, сокращая последний. Он признал, что кризис доверия между природоохранными организациями и министерством по охране окружающей среды развивается последние восемь лет.

В свою очередь, министр окружающей среды, член союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Померанц уверен, что спор вокруг объемов вырубки основан на различиях в методиках расчета прироста лесных угодий. Одна методика учитывает все лесные угодия Эстонии, будь они под охраной государства или нет, а другая — только ту их часть, которая используется в промышленных целях. В министерстве также отметили, что постоянно встречаются с представителями природоохранных организаций и экологами-активистами Эстонии. Последняя такая встреча состоялась в декабре.

Напомним, что полугодовой оборот 2016 года коммерческого Центра управления государственными лесами в Эстонии RMK достиг 81 миллиона евро, а прибыль — 6,3 миллиона. За тот же период 2015 года оборот по продаже составлял 75,3 миллиона евро, а прибыль — 4,5 миллиона евро. В первом полугодии 2016 года RMK продал 1,8 миллиона кубометров лесоматериалов на 76,4 миллиона евро. Средняя продажная цена лесоматериала составила 42,8 евро за кубометр, а это на 3% ниже, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 2008 года общественность Эстонии обращает внимание на проблему массовой вырубки гослесов, но ситуация не меняется. Так, в сентябре 2009 года земельный департамент Эстонии признал, что активно продает государственные землю и лес по распоряжению правительства.

По итогам 2010 года в Эстонии был установлен антирекорд: в государственных лесах было вырублено на продажу порядка 2,83 млн кубометров лесоматериалов. В апреле 2011 года эстонский Фонд защиты природы (ELF) обратился к президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, правительству, органам охраны лесов с обращением, в котором выражалось беспокойство по поводу судьбы исторических лесов, дубрав и рощ — мест религиозных отправлений древних эстонцев-язычников. В обращении подчеркивалось, что в советское время большинство таких мест было защищено законом об охране памятников старины, теперь же они становятся жертвами необдуманных и самовольных действий государства и местных властей.