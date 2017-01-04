Москва, 4 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Очередная ложь против России о тактике выжженной земли — это признание ЦРУ в своей собственной стратегии «выжженной совести». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 января, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя заявление главы ЦРУ Джона Бреннана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Россия реализовала беспрецедентную гуманитарную операцию по спасению сирийского народа от удара террористов, разминировала дома, больницы и школы, обеспечила лекарством и едой. В то время как США увлеченно наносили удары по тем, кто воевал с террористами, каждый раз называя это ошибкой», — отметила депутат.

По мнению Яровой, вся геополитика США, основанная на пренебрежении суверенными правами народов, разжигании цветных революций и информационных войнах — одна большая ошибка, дорого обходящаяся безопасности всего мира.

«Очень хотелось бы верить, что политика «выжженной совести» США уйдет в прошлое вместе с уходящей администрацией Белого дома», — заявила парламентарий.

Россия в Сирии применяла «тактику выжженной земли», которая привела к многочисленным разрушениям и «тысячам невинных жертв», заявил директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью PBS. «К сожалению, Россия изобразила всю оппозицию как террористов. Поэтому они и пошли на эти дерзкие и, на мой взгляд, безрассудные военные действия, уничтожившие так много сирийцев», — добавил Бреннан.