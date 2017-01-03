Москва, 3 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил своей администрации до 30 марта 2017 года проанализировать и представить доклад правоприменительной практики, связанной с деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Питер Пауль Рубенс. Голова Медузы. 1618

«Администрации президента России совместно с Министерством юстиции и специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью НКО, выполняющих функции иностранного агента», — сказано в поручении президента России.

Ранее Путин поручил своему спецпредставителю по вопросам экологии и природоохранной деятельности Сергею Иванову подробно изучить закон об НКО.

Ряд НКО, работающих в России, были признаны иностранными агентами, так как получают финансирование из зарубежных источников. Сам по себе статус иностранного агента не препятствует деятельности организации, но эти НКО почему-то остались очень недовольны присвоением статуса иностранного агента и начали кампанию по дискредитации закона. Ряд таких НКО свернули свою деятельность в России.