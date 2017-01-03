Париж, 3 января, 2017, 13:30 — ИА Регнум.



Marine2017.fr Марин Ле Пен

Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила 3 января, что «аннексия» Крымского полуострова Россией не была «незаконной», сообщает Figaro.

«Я абсолютно не считаю, что имела места незаконная аннексия: был проведен референдум, жители Крыма желали присоединиться к России», — отметила она.

Напомним, Марин Ле Пен является кандидатом в президенты Франции на предстоящих в 2017 году выборах. По показателям популярности, её обходит только кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон.