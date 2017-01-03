Минск, 3 января, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Нефтегазовое добывающее объединение Белоруссии — «Белоруснефть» сообщила об обнаружении нового месторождения нефти на территории республики. Об этом сегодня, 3 января, сообщает портал Belorusneft.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Сообщается, что новое месторождение нефти открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. Месторождение получило название «Угольское».

По предварительным данным геологов, запасы нефти в «Угольском» месторождении оцениваются в 1,695 млн тонн черного золота.