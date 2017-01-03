Лондон, 3 января, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что администрация уходящего президента США Барака Хусейна Обамы обвиняет Россию во вмешательстве в выборы американского президента для того, чтобы лишить легитимности избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, опубликованном сегодня, 3 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты, мечты

«Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом», — сказал Ассанж. Также основатель WikiLeaks отверг какое-либо сотрудничества его портала с Российской Федерацией. Ассанж пояснил, что его источники информации — это не государства.

Ассанж не смог однозначно ответить, повлияли ли на исход выборов сообщения о взломе серверов американских политических организаций. Он высказал мнение, что на самом деле на исход выборов повлияла реакция демократов на эти сообщения, в частности, самой Хиллари Клинтон и главы её избирательной кампании Джона Подесты.

Напомним, некоторые из 17 разведывательных служб США заявили, что некие «русские хакеры» взломали сервера ряда американских политических организаций, в частности, сервера Национального комитета Демократической партии. При этом директор ФБР Джеймс Коми с выводами этих разведструктур не согласился.

Тем не менее президент США Барак Хуссейн Обама заявил, за взломом стоит Российская Федерация и якобы тому есть доказательства. Но никаких доказательств Обама не привел. Российская сторона в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к хакерским атакам и все обвинения на этот счет голословны.