Торонто, Канада, 2 января, 2017, 17:55 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке переиграл «Детройт Ред Уингз». Встреча, прошедшая 1 января в Торонто, завершилась со счетом 5:4.

Nhl.com «Торонто Мэйпл Лифс»

У хозяев площадки голевыми действиями отметились Остон Мэттьюс (дубль), Лео Комаров, Митчелл Марнер и Коннор Браун. В составе «Ред Уингз» шайбы забросили Энтони Манта (дубль), Джонатан Эрикссон и Дилан Ларкин.

После тридцати шести матчей в чемпионате НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» пока занимает десятое место на «Востоке», имея в активе 41 очко. Хоккеисты «Детройт Ред Уингз», набравшие 37 баллов после тридцати семи игр, находятся на 13-й позиции.

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз» — 5:4 ОТ (0:0, 0:1, 4:3, 1:0).