Париж, 2 января, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Во Франции полиция в новогоднюю ночь задержала более 450 человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Франции.

Французские полицейские

Сообщается, что в новогоднюю ночь по всей Франции сотрудники полиции задержали 454 человека. 301 из них был отправлен под стражу.

В целом МВД Франции уверяет, что новогодняя ночь прошла без серьезных нарушений.

При этом министерство сообщает, что в новогоднюю ночь были сожжены около 650 автомобилей. Поджог автомобилей — это такая форма протеста во Франции, распространенная в бедных кварталах.

Правопорядок на улицах в Франции в новогоднюю ночь обеспечивали сто тысяч полицейских.