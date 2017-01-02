Багдад, 2 января, 2017, 09:51 — ИА Регнум.



Военнослужащий армии Ирака

Президент Франции Франсуа Олланд заявил 2 января, что борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке необходима для предотвращения террористических актов на французской земле, сообщает Europe1.

С таким заявлением глава Елисейского дворца выступил в Багдаде перед военнослужащими Франции, занимающимися подготовкой спецподразделений армии Ирака.

«Все, что способствует восстановлению Ирака, создает дополнительные условия, чтобы предотвратить вероятность терактов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на нашей собственной территории», — отметил Олланд.