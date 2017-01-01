Копенгаген, 1 января, 2017, 15:50 — ИА Регнум. В Королевстве Дания скончался на 91-м году жизни старейший в роду Гольштейн-Готторп-Романовых князь Дмитрий Романович. Об этом сегодня, 1 января, сообщает агентство ТАСС.

Frank Morales R Траурная свеча

Смерть князя Дмитрия Романовича подтвердила его супруга княгиня Феодора Алексеевна. Она сообщила, что на минувшей неделе князь был экстренно госпитализирован, так как его состояние резко ухудшилось.

Дмитрий Романович умер в больнице 31 декабря.

Напомним, в начале октября 2016 года председатель правительства России Дмитрий Медведев вручил князю Дмитрию Романовичу орден Александра Невского за вклад в распространение за рубежом знаний об историческом и культурном наследии России и содействие укреплению международных гуманитарных связей.

Дмитрий Романович возглавлял Объединение членов рода Романовых с сентября 2014 года. Детей у князя не было.