Пхеньян, 1 января, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что его страна близка к пробному запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Такое заявление Ким Чен Ин сделал во время новогоднего обращения к нации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Исследования ультрасовременного оружия продвигаются, и подготовка к запуску МБР находится на последней стадии», — сказал глава КНДР.

Северная Корея уже много лет осуществляет программу по созданию ядерного оружия и баллистических ракет для их доставки. Серия ядерных и баллистических испытаний была проведена в начале 2016 года.

Мировое сообщество через Организацию Объединенных Наций ввело против КНДР санкции в ответ на эти испытания. Альянс США и Южной Кореи даже провели масштабные военные учения на Корейском полуострове, чтобы продемонстрировать Пхеньяну свою решимость.