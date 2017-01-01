Стамбул, Турция, 1 января, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Число жертв вооруженного нападения на ночной клуб в Стамбуле (Турция) возросло до 39 человек. Об этом сегодня, 1 января, сообщает AFP со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Activedia Ночной клуб

Напомним, нападение было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в клуб и открыл огонь по посетителям. В этот момент в клубе находились 700−800 человек.

По последним данным в результате атаки погибли 39 человек, 16 из них — иностранцы.

Власти охарактеризовали нападение на ночной клуб, как террористический акт.

Нападавший скрылся с места преступления. Ведутся его поиски.