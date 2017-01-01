Стамбул, Турция, 1 января, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Стамбула, в результате чего были ранены несколько десятков человек. Инцидент произошел в новогоднюю ночь, 1 января, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Ut.by Стрельба из пистолета

Предположительно один вооруженный боевик открыл стрельбу в турецком ночном клубе Reina, находящемся на европейской стороне пролива Босфор в Стамбуле. Ранее сообщалось о двух стрелявших, однако позже эта информация подверглась сомнению.

В результате вооруженной атаки пострадали несколько десятков человек. Количество раненых варьируется от 20 до 30 человек. Находившиеся в зоне стрельбы прохожие прыгали с берега в пролив, откуда позже им помогли выбраться полицейские. По некоторым данным, два человека погибли.