Минск, 31 декабря, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Посольство России в Минске и МИД России до сих пор не имеют полной официальной информации о сути обвинений белорусских властей против журналистов ИА REGNUM, которых, как утверждается, обвиняют в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM из Минска.

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ИА REGNUM считает направленные против них репрессии политическими, вызванными их критикой фактического союза официального Минска с националистической и русофобской оппозицией. Уголовное дело против журналистов засекречено и не сообщено в главнейших положениях даже родственникам обвиняемых.

Таким образом, фактически поддержав действия официального Минска против ИА REGNUM, посол России в Минске и официальный представитель МИД России Мария Захарова сделали это «авансом», со слов политических представителей Белоруссии, не имея всех необходимых официальных документов следствия по сути обвинений и после того, как политический характер формально уголовных обвинений признала министр информации Белоруссии Лилия Ананич.

Авторы ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко были арестованы 7 и 9 декабря 2016 и находятся следственном изоляторе в Минске.