Лондон, 31 декабря, 2016, 20:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Челси» на своем поле переиграл «Сток Сити» в матче девятнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 31 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, завершилась со счетом 4:2.

Chelsea-fc.ru Игроки футбольного клуба «Челси»

У хозяев поля голевыми действиями отметились Виллиан (дубль), Гари Кэхилл и Диего Коста. В составе гостей мячи забивали Брюно Мартинс Инди и Питер Крауч.

После девятнадцати матчей чемпионата Англии «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. «Сток Сити», набравший 21 балл, находится на 14-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 19-й тур

«Челси» — «Сток Сити» — 4:2 (1:0).

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