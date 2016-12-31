Санкт-Петербург, 1 января, 2017, 00:45 — ИА Регнум. С 1 января 2017 года жителей Санкт-Петербурга ждет рост стоимости проезда в общественном транспорте, электричках, а также увеличение платы за капремонт и социальное жильё. Слабым утешением станет формальное увеличение размера минимальной заработной платы в регионе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Всероссийский Дед Мороз в Санкт-Петербурге

Десять сверху

Шоковое повышение стоимости проезда в городском и пригородном транспорте произойдет после наступления Нового года. С 1 января за разовую поездку в автобусах, троллейбусах и трамваях придется заплатить уже не 30, а 40 рублей. Одна поездка в метро подорожает с 35 до 45 рублей. Такого резкого роста горожане не испытывали в предшествующие годы.

Справедливости ради, власти Петербурга несколько смягчили этот шок гораздо более скромным подорожанием многоразовых и льготных проездных билетов. Стоимость всех видов проездных вырастет примерно на 7%, например, единая карточка на месяц на все виды транспорта будет стоить 2900 рублей (в 2016 году — 2690 руб.).

Школьники получат месячный проездной за 515 рублей в месяц, студенты — за 1035 рублей (депутатам Заксобрания не удалось поправками снизить стоимость «студенческого» до уровня «ученического»). Пенсионеры смогут купить карточку за 545 рублей.

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Наиболее популярный у горожан электронный многоразовый «Подорожник» тоже изменит ранжирование цен на поездки, в зависимости от их количества. Первые 10 поездок в метро по этому проездному будут стоить 36 рублей (в 2016 году — 34 руб.), следующие десять — 35 рублей, с 21-й по 30-ю — 34 рубля, с 31-й по 40-ю — 33 рубля. начиная с 41-й поездки в метро каждый проход через турникеты обойдется «всего» в 32 рубля.

В наземном транспорте первые 10 поездок по «Подорожнику» будут стоить 31 рубль (сегодня — 29 руб.), при большом количестве поездок в автобусах, трамваях и троллейбусах стоимость одной поездки может постепенно снизиться до 27 рублей.

В городе вводится долгожданный «временной» проездной на 1,5 часа. Он будет стоит 70 рублей, за это время можно воспользоваться метро и неоднократно сменить наземный транспорт.

Власти объясняют стремительное повышение тарифов на проезд отсутствием денег в бюджете для субсидирования транспортных предприятий из-за необходимости потратить значительные суммы на подготовку к приему болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, таким образом Смольный рассчитывает заставить большинство петербуржцев отказаться от жетонов на метро и перейти на «пластик».

Пригородные электропоезда с 1 января тоже подорожают. В Петербурге первые 20 км будут стоить 46,8 рублей на «Ласточке» и 41,6 рублей на обычной электричке. За каждый последующий километр на «Ласточке» нужно будет доплатить 2,34 рубля, на простой электричке — 2,08 рубля. Тарифы в Ленобласти также изменяются: за первые 14 км с 1 января с пассажира обычной электрички возьмут 35,7 рублей, с пассажира «Ласточки» — 38,5 рубля. Первому придется добавить по 2,55 рубля за каждый последующий километр, второму — по 2,75 рубля.

Капремонт не будет ждать до июля

По принятому несколько лет назад правилу, рост тарифов на воду, тепло и электричество ожидает петербуржцев лишь с 1 июля 2017 года. Однако с началом января повысится ставка платы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Она вырастет на 50 копеек. Максимальную сумму с 1 кв. метра заплатят жители домов дореволюционной постройки с лифтом — 4 рубля в месяц. Если лифта нет — то 3,5 рубля.

Следующими по стоимости стоят «сталинки», дома эпохи конструктивизма и постройки немецких военнопленных. При наличии лифта взнос на капремонт 1 кв. метр в таких домах будет стоить 3,84 рубля, в панельных хрущёвках — 3,8 рубля. Всего петербургские дома разделены на восемь категорий. В кирпичных новостройках с лифтом 1 кв. метр капремонта обойдется в 3,56 рубля, в панельных — в 3,74 рубля.

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Добавим, отдельно увеличивается также и плата за содержание жилья по договору социального найма, на 3% ежемесячно. С 1 июля 2017 года плата увеличится еще на 8%. То есть, в целом за следующий год повышение превысит 60 рублей с человека в месяц.

Минималка растет. На бумаге

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге дорастет до 16 тыс. рублей. Он установлен трехсторонним соглашением властей, профсоюзов и работодателей города. Чиновники Смольного видят в этом личную заслугу губернатора Георгия Полтавченко. В 2016 году МРОТ в северной столице составлял 11 тыс. 700 рублей без учета компенсаций и стимулирующих выплат, при общероссийском показателе в 7 тыс. 500 рублей.

Предполагалось, что Минтруда повысит до 2−8 тыс. рублей пособие по безработице. Тогда, по оценкам Смольного, количество официально зарегистрированных безработных в Петербурге увеличилось бы до 14−15 тыс. по сравнению с нынешними 11 тыс. человек. Но этого не случилось, правительство РФ сочло нормальным оставить минимальный размер пособия на уровне 850 рублей, а максимальный — на уровне 4 тыс. 900 рублей.

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Добавим, что минимальный размер оплаты труда в регионе соблюдается далеко не всеми работодателями. Крупные городские предприятия и бюджетные организации проконтролировать легче, и им приходится соответствовать указанной цифре. Что касается малого бизнеса и сферы торговли, то многие работодатели в этих сферах и слышать не хотят о подобных требованиях, а заставить их соблюдать городской норматив практически невозможно.