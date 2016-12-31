Симферополь, 31 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Дети, которые более полугода насильственно удерживались департаментом по делам семьи и органами опеки и попечительства Республики Крым в социально-реабилитационном центре Симферополя 30 декабря вернулись домой и встретят Новый год в кругу семьи, об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM председатель севастопольского отделения общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Екатерина Чепурная.

Фото: Кирилл Сизиков Встреча

«Вот уже несколько дней подряд мы вместе с мамой и папой девочек общаемся с представителями различных ведомств, убеждая их в необходимости исполнить решение суда, в котором черным по белому сказано «вернуть детей законной матери», и сделать детям новогодний подарок — дать им возможность отметить праздники с родными. Однако до сегодняшнего дня нас не слышали. Создается впечатление, что для чиновников всё чуждо — и закон, и общечеловеческое понятие нравственности», — рассказала Чепурная.

Однако вечером 30 декабря, несмотря на все препоны органов опеки, счастливые мама и папа забрали своих дочерей из центра для беспризорных детей в родной дом.

«После длительных разъездов по ведомствам и подведомствам Департамента по делам детей РК, нам удалось найти компромисс с Комиссией по делам несовершеннолетних. Они пересмотрели заявление с просьбой вернуть детей в семью Елены и Сергея — родных мамы и папы. Пришлось заполнить дополнительные бумаги с обязательствами. И незадолго до закрытия реабилитационного центра на праздники, счастливые родители прибыли с разрешением забрать детей в семью», — рассказывает представитель РВС, защищавший интересы семьи на суде, Кирилл Сизиков.

Полученное родителями разрешение на возврат детей не вызвало особого энтузиазма у сотрудников социально-реабилитационного центра, где сёстрам пришлось прожить более шести месяцев.

«Руководители учреждения стали грубить и настаивать на том, чтобы все, кроме матери, покинули территорию центра (Социально-реабилитационный центр Республики Крым — прим. ИА REGNUM ). Пришлось напомнить им о законе, в соответствии с которым отец детей и законные представители интересов семьи имеют полное право быть рядом с матерью в момент встречи с детьми», — отметил общественник.

Работники социально-реабилитационного центра до последнего не хотели возвращать детей их родителям. Счастью девочек Леры и Тани не было предела, когда они поняли, что мама и папа пришли не просто навестить их, а забрать домой — насовсем.

«Наконец-то Лерочка и Танюшка вернулись домой к любимой маме. Их разлучили на полгода. Полгода слез, переживаний, мучений и стресса и для мамы, и для девчонок. Девочек отобрали у матери и поместили в реабилитационный центр, чтобы впоследствии отправить их в детский дом. Но усилиями организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» этого не произошло. Спасибо огромное РВС за то, что Лерочка и Танюшка теперь будут снова расти в теплой семейной обстановке рядом со своей любимой мамочкой!», — такие слова благодарности к общественникам высказала волонтер, представитель православной общины Ксения Абраменко.

Ранее сообщалось, что в июне 2016 года представители департамента по делам детей и органов опеки и попечительства Республики Крым незаконно изъяли четырехлетнюю и шестилетнюю девочек из собственной квартиры «по причине безнадзорности», несмотря на то что дети находились под присмотром родственницы, а мать была у врача. В результате, девочек разлучили с матерью на полгода.

Напомним, 16 декабря 2016 года состоялся суд, который постановил вернуть детей их законной матери. Однако даже после оглашения решения суда, ведомства продолжали препятствовать возвращению детей в семью.

Отметим, что «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) — это общероссийская общественная организация защиты семьи, появившаяся в 2013 году в результате общественного движения против внедрения в нашей стране ювенальных технологий.

Необходимо также подчеркнуть, что на учредительном съезде РВС президент РФ Владимир Путин пообещал многочисленной родительской общественности, съехавшейся с разных уголков России, что ювенальной юстиции в нашей стране не бывать, однако на местах ювенальные технологии продолжают реализовываться.