Рим, 31 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Итальянская пресса утверждает, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена готовит атаку на российских фигуристов.

Sport.mos.ru Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Утверждается, что комиссия Макларена собирается оклеветать российских фигуристов призеров Игр в Сочи и чемпионов мира. Якобы допинг-пробы ряда титулованных российских фигуристов были подменены. Каких-либо доказательств комиссия Макларена конечно же не представит.

Речь идет об олимпийской чемпионке в одиночном катании Аделине Сотниковой, а также российских парах — Татьяне Волосожар и Максиме Транькова и Ксении Столбовой и Федоре Климове. Комиссия WADA считает, что допинг-пробы спортсменок из обеих пар, были подменены.

Комиссия Макларена организовала уже целую серию атак на российский спорт. Комиссия голословно обвиняет российский спорт в систематическом использовании допинга, не приводя при этом никаких доказательств. При этом международные спортивные структуры принимают выводы комиссии на веру и проводят репрессии против российских спортисменов.