Вашингтон, 31 декабря, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Власти США утверждают, что обнаружили вредоносные коды в электронной системе электроэнергетической компании в штате Вермонт. Утверждается, что проникнуть в систему управления электросетями могли только «русские хакеры». Об этом сегодня, 31 декабря, пишет The Washington Post со ссылкой на неназванные источники в американской администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Никаких подробностей или доказательств взлома электросети штата Вермонт не приводится. Сообщается только о выявлении некоего вредоносного программного обеспечения, которое приписывается «русским хакерам».

При этом подчеркивается, что этот вредоносный код никак не использовался.

Напомним, администрация уходящего президента США Барака Хусейна Обамы обвиняет Россию в том, что «русские хакеры» вмешались в американские президентские выборы. Каких-либо доказательств этому приведено не было.

Тем не менее на основании этого голословного обвинения уже были введены санкции против России. Также из США были высланы 35 дипломатов и члены их семей.