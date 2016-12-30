Москва, 30 декабря, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил действующего и избранного президентов США — Барака Обаму и Дональда Трампа с наступающим Новым годом. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 30 декабря, на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В поздравительной телеграмме Путин выразил сожаление в связи с тем, что уходящий президент Обама ввел новые антироссийские санкции.

«Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ!», — сказано в телеграмме Путина.

Также российский лидер выразил надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене.

Путин подчеркнул, что российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире.

Напомним, 29 декабря Обама ввел новые санкции против России, а также выслал 35 российских дипломатов и членов их семей. При этом Путин заявил, что Россия не будет высылать американских дипломатов.