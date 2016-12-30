Воронеж, 30 декабря, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Фонд ЖКХ одобрил заявку Воронежской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 декабря сообщили в пресс-службе Фонда ЖКХ.

Matthewdikmans Сортировка мусора

Речь идет о проекте строительства мусоросортировочного завода мощностью на территории Девицкого сельского поселения Семилукского района. Предприятие сможет перерабатывать до 440 тыс. тонн отходов в год. Отходы на завод будут поступать из Воронежа, Семилукского, Рамонского, Хохольского района области.

Стоимость проекта модернизации в соответствии с заявкой составит 561,5 млн рублей. Из этой суммы 261,5 млн рублей профинансирует участник проекта, еще299,99 млн рублей — Фонд ЖКХ.

Новая система обращения с отходами — новые тарифы: что ждет воронежцев?

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области, в соответствии с требованиями законодательства, разработана территориальная схема и региональная программа обращения с отходами. Реализация программы рассчитана до 2030 года, на эти цели планируется направить около 42 млрд рублей.