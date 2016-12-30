Новосибирск, 30 декабря, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Новосибирский политолог Сергей Бирюков считает ситуацию вокруг заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно задержанных авторов ИА REGNUM в Белоруссии и решения редакции подать в суд на нее достаточно сложной.

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«Я не припоминаю, чтобы в публикациях ИА REGNUM употреблялись термины типа «недонарод» в отношении граждан Белоруссии — поскольку политика ресурса не предполагает подобного. Следует помнить, что окончательно подтвердить правоту того или иного утверждения в отношении содержания и направленности электронного СМИ способен только контент-анализ, который является делом профессиональных экспертов. Вопрос о том, можно ли оценивать высказывания официального медиа-представителя определенного ведомства как выражение частного мнения, достаточно сложен, и должен решаться в зависимости от контекста. Если заявление произошло во время официального брифинга, в рамках которого представляющая ведомство медиа-персона излагает позицию ведомства по определенному вопросу, то говорить о полной «приватности» высказывания достаточно проблемно. Шансы агентства относительно исхода инициированного судебного спора во многом будет зависеть от позиции привлеченных экспертов, которым предстоит оценить и само высказывание, и его соответствие содержанию материалов о Белоруссии, размещенных на ресурсе», — высказал свою точку зрения политолог.

Ранее ИА REGNUM заявило, что подает в суд на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обвинив ее в клевете. В заявлении, размещенном на сайте агентства сказано, что «Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов и агентство в целом».

Позиция агентства — Захарова на брифинге, комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, обвинила агентство в употреблении терминов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии.

Редакция заявляет, что слово «недонарод» не употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по ее пути.

Кроме того, редакция обратилась с открытым письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову с призывом обратить личное внимание на кричащие проблемы российской дипломатии в странах Ближнего Зарубежья и реальное положение журналистов и авторов российских СМИ в этих странах.

В свою очередь, Мария Захарова была удивлена решением ИА REGNUM подать на неё иск. По ее мнению, руководство агентства могло запутаться. «Накануне брифинга в МИД пришло письмо от главного редактора Модеста Колерова, в котором он просит прокомментировать заявление посла России в Белоруссии Александра Сурикова относительно упомянутого задержания журналистов и рассуждает о том, что формально ИА REGNUM должно считаться соучастником вменяемого его авторам преступления. Исходя из последних заявлений редакции, может быть, Колерову нужно подавать в суд не на третьи лица, а на самого себя, и тогда, по решению суда, он получит все ответы на интересующие его вопросы и о «соучастии в преступлении», и о репутации, и о том, кто конкретно подразумевался в статье под «обезумевшим недогосударством», — заявила Захарова.

На что главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров сказал, что узнает «её натужный юмор и традиционное уже невежество — на этот раз правовое».

«Я уважаю МИД России, уважаю и люблю мою Родину — Россию, меня абсолютно не интересует Мария Захарова лично. И поэтому, если уж ей захотелось поговорить о лице, я считаю позорным явленное ею безответственное, самовлюблённое, графоманское, подлинно «самопиарное», невежественное «лицо» нашего МИДа и нашей страны», — подчеркнул Модест Колеров.

По теме высказались уже многие эксперты. Некоторые из них озвучили мнение, что «для МИД не существует других сил, кроме официальных структур, отношениями с которыми министерство дорожит куда больше, чем со сторонниками Русского мира и России, и гражданами этих стран. И то, что нам кажется предательством, для МИД — нормальная практика».

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