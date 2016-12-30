Москва, 30 декабря, 2016, 13:32 — ИА Регнум. МИД России предложило президенту Владимиру Путину выслать из страны 31 сотрудника посольств США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на расширение санкций со стороны США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Также внешнеполитическое ведомство предлагает запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном бору.

«Манеры американской администрации вполне очевидны. И в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул отдыхали: там лагеря традиционно открываются, и эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации. Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии и международных отношений», — сказал Лавров.

Министр надеется, что Москва оперативно рассмотрит все предложения по ответу на санкции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Барак Обама расширил санкционный список. В него попали шесть физических лиц и пять ведомств, в том числе ФСБ и ГРУ. По мнению властей США, российские хакеры оказали влияние на итоги выборов президента США. Кроме того, госдеп США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата.