Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2016, 12:03 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Друзья. 1962

«Среди славянских народов в настоящее время братские отношения сохранились только между русскими, белорусами и сербами. Российские социологи в своих исследованиях фиксируют наименьшие негативные этнические стереотипы и конфликтные установки именно в отношении белорусов, они, по мнению россиян, являются самым близким народом для жителей нашей страны. Белорусские диаспоры активно участвуют в жизни российских регионов, в развитии и обогащении традиционной народной славянской культуры», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM исполняющий обязанности директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков, комментируя арест журналистов ИА REGNUM в Белоруссии.

«Если говорить о взаимной поддержке России и Белоруссии на общемировом уровне, то стоит напомнить о смелом поступке белорусских параолимпийских атлетов, которые несмотря на угрозы санкций и наказаний, пронесли на церемонию открытия Параолимпиады-2016 в Рио российский триколор. В нашей стране этот поступок был очень высоко оценён как спортсменами, так и большинством простых жителей. В подобной ситуации, я уверен, так бы поступили и российские спортсмены. Важно, когда в мире, в котором господствует геополитическая межстрановая конкуренция, есть народы готовые поддержать в сложных ситуациях», — сказал собеседеник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане Белоруссии Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко, сотрудничавшие с ИА REGNUM, задержаны по обвинению в разжигании национальной, языковой и социальной вражды, выразившейся в публикации статей в интернете. Все трое сейчас находятся в заключении, им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Министр информации Белоруссии Лилия Ананич позже буквально признала политические мотивы репрессий. Затем на пресс-конференции в Минске чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что считает арестованных в республике авторов ИА REGNUM «радикальными журналистами», статьи которых «вбивали клин» в отношения двух стран.

На этой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, сказала: «Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

ИА REGNUM официально заявляет, что полностью разделяет точку зрения Марии Захаровой о недопустимости использования слов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии. Однако слово «недонарод» не употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе. В связи с этим ИА REGNUM подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.