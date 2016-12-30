Санкт-Петербург, 30 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Активисты общественного движения «Живой город» начали серию протестных акций против застройки защитной зоны Пулковской обсерватории. Первый одиночный пикет прошел в четверг, 29 декабря. Его продолжением может стать митинг, а также судебные процессы. Об этом ИА REGNUM сообщили инициаторы протестов.

Gao.spb.ru Пулковская обсерватория

По мнению активистов, обсерватории и ее научным исследованиям угрожает предполагаемое масштабное строительство высотных жилых домов вблизи территории научного учреждения.

Ранее стало известно, что руководство Пулковской обсерватории согласовало реализацию первого этапа проекта «Планетоград», в рамках которого планируется возведение жилья на 100 тыс. человек на территории в 240 га вдоль Киевского шоссе на юге Петербурга.

Во время прошедшей накануне акции у входа в Главную астрономическую обсерваторию РАН на Пулковском шоссе пикетчики стояли с плакатом, на котором был изображен телескоп-рефрактор, направленный не к звездам, а вниз, на символы денежных знаков. На плакате было написано «Почём наука, Назар Робертович?» (Н.Р. Ихсанов — директор Пулковской обсерватории).

«Прохожие живо интересовались происходящим и выражали сочувствие проблеме сохранения обсерватории», — отмечают активисты.

«Планируемый жилой квартал фактически примыкает к границам обсерватории и находится в меридиане — т. е. в самом важном для телескопов направлении. По словам ученых, именно в этом секторе проходит большая часть астрономических наблюдений. В случае реализации масштабных планов инвестора именно этому виду научной деятельности будет нанесен непоправимый урон», — заявляют участники инициативной группы, протестующей против реализации этого проекта.

По мнению общественных активистов, «это означает засветку и отказ от астрономических наблюдений, которые годами вела Пулковская ГАО». Как уверены протестующие, «засветка, тепло и пыль от новой застройки необратимо изменит астроклимат, который берегли десятилетиями».

Как утверждают протестующие, строителями уже началась укладка плит для подъездных путей недалеко от Пулковского шоссе, готовится сооружение бетонного забора, идут земляные работы, появилась тяжелая техника.

Инициативная группа планирует готовить митинг против застройки защитной зоны обсерватории, а также добиваться отмены согласования строительства в судебном порядке. Одновременно продолжается сбор подписей в Интернете под петицией в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Ее авторы просят губернатора признать согласование застройки директором обсерватории незаконным, как и выдачу разрешения на строительство, рассмотреть вопрос об отставке директора, подготовить нормативные акты, обеспечивающие научную деятельность Пулковской обсерватории и существенно ограничивающие градостроительную деятельность в её охранной зоне.

Под петицией на настоящий момент подписались около 2 тысяч пользователей Интернета.

Пулковская обсерватория является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта — «0 метров».