Москва, 30 декабря, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Запуск грузового космического корабля «Прогресс МС-05» с космодрома «Байконур» состоится 21 февраля — его перенесли со 2 февраля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-04»

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04» планируется запустить 27 марта. По предварительным данным, такое решение принято в связи с тем, что расследование аварии грузовика «Прогресс» 1 декабря еще не закончено — комиссия продолжит работу до 9 января, сообщает «Говорит Москва».

Напомним, 1 декабря после старта с «Байконура» произошла авария ракеты-носителя «Союз-У»: телеметрия корабля была потеряна через несколько минут полета. Грузовик «Прогресс МС-04» должен был доставить на Международную космическую станцию две тонны груза.

Корабль не смог выйти на расчетную орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы. Отдельные обломки «Прогресса» упали в Туве.