Москва, 30 декабря, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Банк России в 2016 году отозвал лицензии у 88 российских банков. В декабре остались без лицензии 10 кредитных учреждений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В 2015 году регулятор лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка. В 2014 году Центральный банк РФ отозвал лицензии у 87 кредитных учреждений по всей стране.

В 2013 году лишились лицензии 46 банков, в 2012 году — такое же количество (46).

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Как сообщало ИА REGNUM, Эльвира Набиуллина пообещала, что ЦБ продолжит ужесточать надзор в банковском секторе. «Я бы не стала это называть зачисткой, это скорее оздоровление банковского сектора, это избавление от слабых игроков», — отметила она