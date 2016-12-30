Москва, 30 декабря, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 29 декабря открылись снижением по доллару США и ростом по единой валюте. В первые часы рубль подорожал против американца до 60,11 руб., Спрос на отечественную валюту сохранялся на фоне роста нефтяных котировок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. К тому моменту баррель Brent превысил отметку $57.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Продавцам доллара не удалось загнать курс под отметку 60 руб. При повышении цен на нефть до $57,29 в рублёвых парах началась фиксация прибыли. Трейдеры стали активно закрывать длинные позиции по рублю перед новогодними праздниками.

На тонком рынке отскок по доллару составил 69 копеек до 60,80 руб. Во время укрепления доллара США на часовом периоде была пройдена трендовая линия. После пробоя уровня 60,50 руб. корреляция по нефти и доллару стала положительной. Рубль дорожал к доллару при росте цен на нефть и дешевел при их снижении.

С достигнутого максимума 60,80 руб. цена вернулась к уровню 60,27 руб. Поскольку цена вернулась под трендовую линию, то был зафиксирован её ложный пробой. По пятничной торговой сессии трендовая линия проходит через 60,70 и 60,50 руб.

30 декабря на торгах в Азии баррель Brent стоит $56,83. Нефтетрейдеры не желают фиксировать прибыль перед окончанием месяца и года. Они уверены, что в январе нефть продолжит дорожать.

Повышающееся движение по Brent от минимума $54,02 не внушает доверия к дальнейшему росту в пятницу. Цена может в моменте протестировать уровень $57,60, но сейчас больше факторов указывают на коррекцию цен в район $56,00. Это значит, что у рубля не будет шанса до конца года взять отметку в 60 руб. Сегодня курс доллара останется торговаться выше 60,11 руб. Есть риски на тонком рынке пройти 60,80 руб. Торги по валютной паре USD/RUB возобновятся c 3 января 2017 года.