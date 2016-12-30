Париж, 30 декабря, 2016, 08:13 — ИА Регнум. День 31 декабря 2016 года будет продлен на одну секунду. Такое решение было принято Международной службой вращения Земли для соответствия всемирного координированного времени (UTC) и среднего солнечного времени (UT1), сообщает Quartz.

Wallpapercave.com Новый год

По Гринвичу первый день января 2017 года наступит не после 23:59:59 31 декабря, а после 23:59:60. В противном случае время UTC будет отличаться от UT1 более чем на 0,9 секунды. Служба International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS, находящаяся в Париже, добавляет одну секунду к году с 1972 года.

Как правило, секунда добавляется в июне или декабре високосных годов. За это время было добавлено 26 секунд, последнее изменение произошло 30 июня 2015 года. По оценкам ученых, в дальнейшем ввод координационных секунд может происходить чаще, так как Земля замедляет свое вращение, соответственно, разница между UTC и UT1 увеличивается.