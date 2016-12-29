Нью-Йорк, США, 30 декабря, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Десмонд Туту, Хосе Рамос-Хорта, Мухаммад Юнус-Саид и 20 других лауреатов Нобелевской премии мира обратились в Совет безопасности Организации объединенных наций с требованием прекратить кровопролитие в Мьянме, передает Reuters 30 декабря.

European Commission DG ECHO Представители народности рохингья, Мьянма (Бирма)

В открытом письме Совбезу ООН нобелевские лауреаты просят остановить «человеческую трагедию, разворачивающуюся в Мьянме из-за этнических чисток и преступлений против человечности».

«Если мы не предпримем меры, люди будут умирать от голода, если они не будут убиты пулями», — говорится в письме.

Внимание нобелевских лауреатов привлекли «репрессии» против мусульманской народности рохингья в пограничном штате Ракхайн на северо-западе Мьянмы. В октябре правительство ввело в регион войска в ответ на нападение исламистских боевиков провинции на три пограничных пункта, в результате которого погибли девять полицейских, еще пятеро получили ранения.

«Одно дело — окружить подозреваемых, допросить их и покарать в суде, — говорится в письме. — Совсем другое — направить боевые вертолеты против тысяч рядовых граждан, насиловать женщин и бросать детей в огонь».

Нобелевские лауреаты считают, что насилие в Мьянме можно сравнить с «геноцидом 1994 года в Руанде, а также этническими чистками в суданском Дарфуре, в Косово и в Боснии».

Впрочем, нобелевские лауреаты не приводят доказательств конкретных преступлений и их масштабов, которые могли бы поставить насилие в Мьянме в один ряд с геноцидом в Руанде, где за несколько месяцев 1994 года погибло от 500 тысяч до миллиона человек, несколько миллионов граждан народности тутси навсегда бежало из страны.

Известно, что с 9 октября в штате Ракхайн в результате столкновений с полицией погибли 86 человек, за два месяца на территорию Бангладеш перебрались 30 тыс. мусульман рохингья.

Примечательно также, что лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, правительство которого нобелевские лауреаты обвиняют в «геноциде», сам является лауреатом Нобелевской премии мира 1991 года.

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