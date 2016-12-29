Москва, 29 декабря, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обсудили по телефону процесс урегулирования сирийского вооруженного конфликта, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Башар Асад

В ходе разговора были высоко оценены достигнутые усилиями России и Турции договоренности о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Башар Асад еще раз подтвердил готовность к соблюдению этих договоренностей.

Кроме того, главы России и Сирии сошлись во мнении, что переговоры, проведение которых запланировано в Астане, могут стать важным шагом в деле окончательного урегулирования сирийского кризиса.