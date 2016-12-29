Санкт-Петербург, 29 декабря, 2016, 16:36 — ИА Регнум. У Нарышкина бастиона Петропавловской крепости Санкт-Петербурга проходит фестиваль ледовых скульптур «ICE fantasy», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Миньон

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ариэль

Фигуры из льда размещены в огромном шатре площадью 1000 квадратных метров, в котором с помощью холодильных установок поддерживается отрицательная температура.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дракон

Взорам посетителей представлено около 60 скульптур, на создание которых ушло 170 тонн льда. Их создавала профессиональная команда российских скульпторов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Замок Дракулы

Среди представленных ледовых скульптур — Дед Мороз и Снегурочка, герои русских и зарубежных, мультфильмов, кинофильмов. Самая высокая скульптура — пиратский корабль высотой в семь метров.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Корабль Черная жемчужина

Особый интерес у взрослых посетителей вызывает композиция с изображением Ледового побоища на Чудском озере.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скульптурная композиция У Лукоморья

Есть на фестивале и фигура петуха — символа наступающего 2017 года.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фестиваль ледовых скульптур

Все ледовые композиции подсвечиваются для создания дополнительных визуальных эффектов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фестиваль ледовых скульптур

Фестиваль ледовых скульптур будет работать по 29 января 2017 года ежедневно с 10:00 до 22:00.