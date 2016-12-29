Москва, 29 декабря, 2016, 15:24 — ИА Регнум. В Секретариате ОДКБ с особой тревогой восприняли информацию о вооруженном инциденте возле села Чинари Республики Армения, говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи в связи с вооруженным инцидентом на армяно-азербайджанской границе.

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«Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года», — говорится в комментарии.

По словам Бордюжи, казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы наконец-то пойдет более активно.

«Однако, поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня, а тем более очередной инцидент 29 декабря приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность», — подчеркивается в заявлении генсека ОДКБ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 29 декабря на армяно-азербайджанской границе произошло боестолкновение, в результате которого погибли трое военнослужащих Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.

Он отметил, что бой случился на участке границы юго-восточнее села Чинари области Тавуш. По его словам, с азербайджанской стороны была совершена попытка диверсионного проникновения, которая была отражена с армянской стороны. Ованисян сообщил, что «противник отступил, неся потери в виде убитых и раненых, в том числе на позициях МО Армении».

«Министерство обороны Армении располагает неопровержимыми фактами нарушения границ Армении со стороны азербайджанцев. Всю ответственность за данную провокацию несет военное-политическое руководство Азербайджана», — заявил Ованисян.

На момент написания новости ситуация на границе Армении и Азербайджана спокойная. Противник по итогам собственной диверсии потерял 7 военнослужащих, сообщили ИА REGNUM в министерстве обороны Армении.