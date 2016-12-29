Москва, 29 декабря, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Правительство России приняло все решения, необходимые для прекращения падения реальных доходов населения в 2017 году. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост доходов

Он выразил надежду, что уходящий год станет последним с точки зрения сокращения реальных зарплат. По его словам, в последний месяц по реальным зарплатам отмечается небольшое увеличение.

«Приняты все решения для того, чтобы в следующем году реальные доходы не падали: это переход на фактическую инфляцию, на индексацию по фактической инфляции, это касается пенсий, всех социальных выплат», — отметил глава Минтруда.