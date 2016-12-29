Саратов, 29 декабря, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Позиция руководства ИА REGNUM, направленная на защиту своих журналистов и авторов, а также репутации самого агентства, понятна и вызывает уважение. Если бы все СМИ были бы так же настойчивы в этом направлении, то и отношение власти к ним могло бы быть иным. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Олейник по поводу ситуации, связанной с подачей заявления ИА REGNUM в суд за клевету на официального представителя МИД Марию Захарову.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В то же время, нельзя не отметить, что язык, на котором говорят журналисты и блогеры, несколько отличается от языка, принятого в дипломатических кругах, и есть немало понятий, которые на этих «профессиональных языках» могут интерпретироваться по-разному», — отмечает эксперт.

«Эмоциональность Марии Захаровой широко известна. Возможно, благодаря ей, а также умению вставить «крепкое словцо» в комментариях по различным ситуациям в мире, г-жа Захарова стала не просто «глашатаем», а голосом МИДа, к которому прислушиваются. Но тем выше ответственность за каждое сказанное слово и приведенную цитату. Очевидно, что защита «чести мундира» является не прихотью, а обязанностью дипломатических работников, потому что это не только отношение к ним самим и их коллегам, а, прежде всего, отношение к стране, которую они представляют. При этом, желание защитить коллегу не должно наносить ущерб общим интересам всего ведомства», — говорит он.

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«Публичный медийный скандал, который сегодня набирает обороты, не может привести к повышению авторитета ведомства, как и любой публичный скандал в дипломатической сфере. Полагаю, что об этом забывать не надо. Журналисты российских изданий, работающие за рубежом, вправе рассчитывать на поддержку и защиту со стороны российских дипломатов. Именно защиту, а не оценку деятельности, которую должен давать суд, если имеют место нарушения закона», — подчеркнул Дмитрий Олейник.

Как сообщалось ранее, ИА REGNUM подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства. 27 декабря, на еженедельном брифинге в МИД РФ его официальный представитель Мария Захарова, комментируя задержание в Белоруссии авторов ИА REGNUM, сказала:

«Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством ИА REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство» в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

ИА REGNUM официально заявляет, что полностью разделяет точку зрения Марии Захаровой о недопустимости использования слов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии. Однако слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно.

Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов. Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово «недогосударство» было употреблено в ИА REGNUM в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово «скотобаза», употребленное недавно М. Захаровой, относится ко всем женщинам.

Одновременно отмечаем, что слово «недогосударство» (как и слово «скотобаза»), — это слово. Это именно то слово, о защите свободы которого говорила М. Захарова на том же брифинге: «Со своей стороны заявляем о полной приверженности необходимости защиты как свободы слова, так и журналистов».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, М. Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом.