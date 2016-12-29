Москва, 29 декабря, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал закон об организации детского отдыха, предусматривающий меры по обеспечению безопасности детей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, он вводит единые требования ко всем компаниям, занимающимся организацией детского отдыха, вне зависимости от формы собственности. Также уточняются и разграничиваются полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Документ устанавливает требования к туристическим маршрутам и квалификации сотрудников компаний. Следить за соблюдением требований закона будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством.

Туроператоры, турагенты и организаторы обслуживания будут обязаны соблюдать установленные требования к туристским маршрутам и порядку организации их прохождения несовершеннолетними. Также уполномоченный правительством орган будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха.

Закон был разработан по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко после трагедии в детском лагере в Карелии 18 июня 2016 года. Тогда 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру.

При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге 2 лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей. После традегии начались массовые проверки детских лагерей.