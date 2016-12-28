Москва, 28 декабря, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Курс евро на торгах Московской биржи снизился до уровня 62,99 руб., показывают результаты биржевых торгов.

Евро

В итоге курс европейской валюты впервые с 23 июля 2015 года опустился ниже уровня в 63 рубля.

Одновременно с этим курс доллара составил 60,58 рубля, опустившись на 9 копеек.

Стоит отметить, что курс российской валюты укрепляется одновременно с ростом цен на нефть. Так, цена фьючерса на нефть марки Brent февральской поставки 2017 г. на лондонской бирже ICE поднялась за сутки на 0,4%, до уровня $56,27 за баррель.