Вашингтон, 28 декабря, 2016, 19:28 — ИА Регнум. Сенатор США заявил, что Россия должна понять, что она зашла слишком далеко в своих кибератаках, сообщает 28 декабря Reuters.

Шарманщик

«Сейчас настало время для России понять, что достаточно значит достаточно», — заявил сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, в латвийской столице.

Ранее в этом месяце сенаторы от обеих партий, включая Грэма, призвали создать специальную двухпартийную комиссию по расследованию кибератак против США со стороны иностранных государств. При этом делался акцент, что именно Россия участвовала в этих атаках и что она повлияла на результат президентских выборов в США. Российская сторона отвергает данные обвинения.