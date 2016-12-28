Владивосток, 27 июня, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в «Твиттер"назвал приговор бывшему директору ЗАО «ТМК» Виктору Гребневу «странным», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

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Дмитрий Рогозин напомнил, что Роскосмос всегда своевременно и в полном объёме оплачивал подрядчикам выполненную работу, тем не менее, зачастую рабочие оставались без зарплаты.

Дмитрий Рогозин «Странное решение. Прекрасно помню рабочих ТМК, оставленных её руководством и Спецстроем без зарплаты, несмотря на то, что Роскосмос оплачивал контракты вовремя».

Руководитель космической корпорации отметил, что строительство космодрома «Восточный» окружёно массой коррупционных дел, но до реального наказания доходит совсем не много.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор Гребнев решением уссурийского суда был приговорён к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тыс рублей. В суде была доказана вина подсудимого в крупных хищениях денег и нанесении ущерба компании подписанием заведомо невыгодных контрактов. Компания «ТМК» занималась строительством объектов космодрома «Восточный».