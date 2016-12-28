Москва, 28 декабря, 2016, 14:07 — ИА Регнум. ЦБ предлагается наделить полномочиями по санации банков через формируемый за счет средств Банка России Фонд консолидации банковского сектора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и член Совета Федерации Николай Журавлев.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Cогласно законопроекту, ранее начатое финансовое оздоровление банков при участии госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) продолжится. Банк России получает право учредить ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», которая будет осуществлять доверительное управление акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми ей в управление ЦБ, требованиями по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям.

Управляющая компания от имени ЦБ будет участвовать в мерах по предупреждению банкротства кредитных организаций и иметь право использовать средства Фонда консолидации банковского сектора. Банк России будет иметь возможность создать и сформировать Фонд из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества ЦБ. ЦБ получит право по решению совета директоров приобретать акции (доли в уставном капитале) кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене выше их номинала, предоставлять санируемой кредитной организации субординированные кредиты, выдавать банковские гарантии, осуществлять продажу акций (долей в уставном капитале) кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже, чем цена их приобретения Банком России.

Под санацией банка в законопроекте понимается восстановление капитала банка до соблюдения минимально установленных нормативов достаточности капитала. При принятии решения о финансовом оздоровлении Банк России будет утверждать план финансового оздоровления банка, который наряду с повышением капитализации банка может предусмотреть контролируемые сроки устранения иных, не связанных с формированием резервов на возможные потери проблем банка, вызванных действиями (бездействием) прежних владельцев и менеджеров.

Для восстановления капитала санируемого банка Банк России получит возможность приобретать акции (доли) в уставном капитале банков. Приобретение акций (долей) банка будет производиться после доведения величины уставного капитала до реального значения или 1 рубля. После вложений средств Банка России в капитал банка нормативы достаточности капитала должны соблюдаться. Законопроектом также предусматривается прекращение обязательств банка перед управляющим персоналом банка и контролирующими банк лицами с даты утверждения плана участия Банка России или АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, за исключением случаев, когда такие обязательства возникли из трудового договора, а также в связи с требованиями о возмещении вреда жизни и здоровью граждан.

Банк России сможет осуществлять продажу акций банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, в том числе по цене ниже цены их приобретения ЦБ. В связи с наделением Банка России новыми полномочиями по санации меняется количественное соотношения представителей ЦБ и правительства в АСВ (количество представителей Банка России увеличивается до семи, количество представителей правительства уменьшается до пяти). Устанавливается, что председателем совета директоров АСВ будет глава Банка России. Кроме того, совет директоров АСВ сможет принимать решения о создании других юрлиц и об участии АСВ в других юрлицах. Законопроект направлен «на сохранение стабильности банковской системы страны в целом», отмечают авторы инициативы.