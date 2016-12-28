Москва, 28 декабря, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Отдельный авиационный кластер, где будет демонстрироваться техника ПВО, ВВС и космических войск, будет создан на аэродроме Кубинка на Международном военно-техничнском форуме «Армия-2017». Об этом сегодня, 29 декабря, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

Mil.ru Аэродром Кубинка

«За несколько лет создан, пожалуй, самый крупный Конгрессно-выставочный центр и уникальный по своему содержанию парк «Патриот». На будущий год будем проводить очередную большую выставку «Армия-2017». Там будет добавлена еще одна часть, которая называется авиационная часть», — сказал Шойгу.

«Для этого разработан новый проект в Кубинке. Во время проведения форма будет показана не только та техника, которая демонстрировалась до этого в Конгрессно-выставочном центре и полигоне Алабино, но и вся часть, связанная с нашими Воздушно-космическими войсками, куда входят космические войска, ВВС и ПВО», — пояснил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, III Международный военно-технический форум «Армия-2017» пройдет с 22 по 27 августа следующего года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Экспонаты форума расположатся на площади около 370 тыс. кв. метров.

Напомним, II Международный военно-технический форум «Армия-2016» проitk на территории парка «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция форума разместились в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 тыс. кв. м. В ходе форума «Армия-2016» подписано 17 контрактов на 130 млрд рублей.