Воронеж, 28 декабря, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Количество смертей в новогодние праздники в Воронеже резко возрастает по сравнению с буднями. Свою статистику составили в «Воронежском похоронном бюро», сообщает ИА REGNUM.

Pexels Испорченный праздник

Как сообщили в пресс-службе похоронного бюро, за период со 2 по 4 января 2016 года в Воронеже был похоронен 161 человек, в 2015 году за тот же период — 144 человека.

«Если в обычный день в среднем число умерших колеблется от 25 до 30 человек, то в первые дни нового года цифра увеличивается до 55», — добавила пресс-секретарь АО «ВПБ» Валентина Усманова.

При этом, приводит свои данные бюро, в 80% случаев причины смерти в праздничные дни — отравления, преимущественно алкогольные, а также острая коронарная недостаточность.

Согласно данным Воронежстата, за 10 месяцев 2016 года в Воронежской области скончались 29 404 — это на 761 меньше, чем в тот же период 2015-го. Причиной в большинстве случаев — 11 тыс. 955 — стали сердечно-сосудистые заболевания, 3 тыс. 611 скончались от онкологических заболеваний, 2 тыс. 896 человек — от болезней нервной системы, 1040 — болезней органов дыхания. За 10 месяцев от алкогольных отравлений в регионе погибли 354 человека. Добровольно ушли из жизни 283 человека, 61 человек стали жертвами убийств.