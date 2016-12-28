Москва, 28 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. ‍Пусковая программа российской госкорпорации Роскосмос будет удвоена в будущем году. Об этом сообщил глава организации Игорь Комаров сегодня, 28 декабря.

Mil.ru Старт ракеты

«В следующем году нам предстоит, фактически, двукратное увеличение количества пусков», — сообщил Комаров.

Комаров отметил, что выполнение программы начнётся с первого же месяца следующего года. Запланированы пуски с космодрома Байконур (Казахстан), а также — Гвианского космического центра.

С февраля начнёт работу космодром Плесецк (Архангельская область). Запланировано завершение строительства на космодроме Восточный (Амурская область).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря временно исполняющий обязанности первого заместителя главы Спецстроя Александр Мордовец заявил, что состояние Восточного позволяет выполнить два запуска ракет-носителей «Союз» в 2017 году. Пуски намечены на ноябрь — декабрь.