Берлин, 28 декабря, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В 2016 году власти Германии отказались предоставить убежище примерно 20 тыс. мигрантов, сообщает 28 декабря Deutsche Presse Agentur.

Rebecca Harms Беженцы

С января по ноябрь 2016 года в предоставлении убежища было отказано 19 тыс. 720 мигрантам, согласно данным Федеральной полиции Германии. Статистика за декабрь пока не опубликована.

Напомним, в этом году количество мигрантов, которым было отказано во въезде в ФРГ, увеличилось более чем на 100% в сравнении с прошлым годом, когда в страну не пустили 8 тыс. 913 беженцев.

Больше всего отказов в 2016 году получили граждане Афганистана — 3 тыс. 695 человек, на втором месте находятся граждане Сирии — 2 тыс. 142 беженца.