Москва, 28 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В России ежегодно восстанавливается не больше 2,7% от объема фонда лесовосстановления. Такие данные приведены в отчете аудитора Счетной палаты РФ, сообщатся на сайте контрольного органа.

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

Из 37 установленных показателей госпрограммой по реализации стратегических направлений развития лесного хозяйства в России, в 2013 г. не было достигнуто 15 (40,5%), в 2014 г. — 13 (36,1%), в 2015 г. — 20 (54,1%). При этом ежегодно не достигается такой важный показатель, как «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины»: в 2013 г. он был исполнен на 89,7%, в 2014 г. — на 88,5%, в 2015 г. — на 81,4%.

Проверка показала, что уровень выполнения контрольных событий по детальным планам-графикам составил в 2013 г. 56,5% (не исполнено 10 из 23 контрольных событий), в 2014 г. — 35,7% (не исполнено 9 из 14), в 2015 г. — 61,9% (не исполнено 16 из 42).

Проведенный анализ показал, что в 2014—2015 гг. кассовое исполнение госпрограммы не достигало плановых объемов финансового обеспечения (в 2014 г. — 99,2%, в 2015 г. — 95,3%).