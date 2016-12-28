Токио, 28 декабря, 2016, 10:41 — ИА Регнум. В этом году в префектуре Фукусима зарегистрировано 10 новых случаев рака щитовидной железы, согласно правительственным данным по состоянию на конец сентября, опубликованным в декабре, сообщает 28 декабря The Mainichi.

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Всего, начиная с момента катастрофы на АЭС «Фукусима — 1» в 2011 году, в префектуре Фукусима зафиксировано 145 случаев заболевания раком.

Напомним, первый этап медицинского обследования людей в возрасте до 18 лет, проживающих в префектуре Фукусима, начался сразу после катастрофы на АЭС.

Второй этап медицинского обследования проходил с апреля 2014 года по май 2016. Около 380 тыс. человек были обследованы, выявлено 44 случая заболевания раком, согласно результатам второго этапа обследования. Третий этап обследования начался в мае этого года.